Gli Stati Uniti si preparano all'uragano Milton: barricate, lunghe code nelle strade e caos nei supermercati (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli Stati Uniti è ancora allerta uragani. Ad appena due settimane dall'uragano Helene, che ha provocato oltre 200 vittime e danni stimati da 15 a più di 100 miliardi di dollari, nelle prossime ore è atteso sopra i cieli della Florida il passaggio di un nuovo uragano, denominato Milton. Inizialmente classificato come burrasca di categoria 5 (su una scala che va da 1 a 5), nella mattina di oggi 8 ottobre, dopo un aggiornamento delle condizioni meteo, l'uragano è stato declassato a potenza 4, la stessa che ha avuto Helene quando si è abbattuto sulla Florida. Secondo gli esperti dovrebbe arrivare negli Stati Uniti nelle prime ore di domani, mercoledì 9 ottobre, ulteriormente declassato a categoria 3. Partito dal Golfo del Messico, ora sta sfiorando la penisola dello Yucatán. Ilfoglio.it - Gli Stati Uniti si preparano all'uragano Milton: barricate, lunghe code nelle strade e caos nei supermercati Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Negliè ancora allerta uragani. Ad appena due settimane dall'Helene, che ha provocato oltre 200 vittime e danni stimati da 15 a più di 100 miliardi di dollari,prossime ore è atteso sopra i cieli della Florida il passaggio di un nuovo, denominato. Inizialmente classificato come burrasca di categoria 5 (su una scala che va da 1 a 5), nella mattina di oggi 8 ottobre, dopo un aggiornamento delle condizioni meteo, l'è stato declassato a potenza 4, la stessa che ha avuto Helene quando si è abbattuto sulla Florida. Secondo gli esperti dovrebbe arrivare negliprime ore di domani, mercoledì 9 ottobre, ulteriormente declassato a categoria 3. Partito dal Golfo del Messico, ora sta sfiorando la penisola dello Yucatán.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chicago Fire : Chi ha lasciato la 51 nel nuovo episodio in onda ieri negli stati uniti? - Tuttavia, solo il tempo ci dirà se questa è davvero la fine della sua permanenza nello show. Damon si scaglia contro Severide per averlo abbandonato nel momento del bisogno e dice di essere esattamente come Benny mentre se ne va infuriato. Mouch, da amico fedele qual è, si è schierato a favore di Kidd e lo ha esortato a dare un’occhiata ai record di Kidd alla 51, che parlano da soli, e si è ... (Nerdpool.it)

USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 35 - Fa discutere il nuovo libro del giornalista investigativo Bob Woodward, secondo il quale l’ex presidente degli Stati Uniti e ricandidato avrebbe parlato con il presidente russo Vladimir Putin ben sette volte da quando ha lasciato la Casa Bianca. sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . MILANO (ITALPRESS) – Nel trentacinquesimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le ... (Unlimitednews.it)

Chicago Fire : Qualcuno verrà licenziato nel nuovo episodio in onda stasera negli stati uniti? - Qualcuno verrà licenziato. Uno dei due dovrà trasferirsi in un’altra caserma e la scelta più ovvia è Damon. C’è un incendio in un ristorante a conduzione familiare. Severide si rende conto che non può lavorare con Damon. Questo potrebbe essere dovuto alle bugie che ha già detto e forse ne dirà una anche in questo nuovo episodio. (Nerdpool.it)