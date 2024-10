Giancarlo Magalli: “Io e Adriana Volpe? Vi dico tutto” (Di martedì 8 ottobre 2024) Giancarlo Magalli è una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano, un pioniere della televisione e voce storica della radio. Con una carriera lunga oltre 60 anni, Magalli ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo del paese. Recentemente, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, raccontando dettagli della sua infanzia, della sua carriera, dei suoi affetti e della sua salute. Il conduttore, inoltre, ha finalmente rivelato tutta la verità sulla discussione con Adriana Volpe.Leggi anche: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione contro Adriana Volpe: multa e risarcimento per il post sessista Gli inizi Sin dalla tenera età, Magalli ha vissuto l’ambiente dello spettacolo grazie al lavoro del padre: «Sono nato nel 1947, periodo d’oro di Cinecittà. Papà faceva l’ispettore di produzione e mi portava sui set. Thesocialpost.it - Giancarlo Magalli: “Io e Adriana Volpe? Vi dico tutto” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano, un pioniere della televisione e voce storica della radio. Con una carriera lunga oltre 60 anni,ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo del paese. Recentemente, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, raccontando dettagli della sua infanzia, della sua carriera, dei suoi affetti e della sua salute. Il conduttore, inoltre, ha finalmente rivelato tutta la verità sulla discussione con.Leggi anche:condannato per diffamazione contro: multa e risarcimento per il post sessista Gli inizi Sin dalla tenera età,ha vissuto l’ambiente dello spettacolo grazie al lavoro del padre: «Sono nato nel 1947, periodo d’oro di Cinecittà. Papà faceva l’ispettore di produzione e mi portava sui set.

