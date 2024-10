Franco Vettese va a funghi nel bosco a Montecassino e scompare, la figlia: “Aiutateci a ritrovarlo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono ore di apprensione per i famigliari di Franco Vettese, il 77 scomparso da Montecassino mentre cercava funghi nel bosco. L'appello della figlia: "Aiutateci a ritrovarlo". Fanpage.it - Franco Vettese va a funghi nel bosco a Montecassino e scompare, la figlia: “Aiutateci a ritrovarlo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono ore di apprensione per i famigliari di, il 77 scomparso damentre cercavanel. L'appello della: "Aiutateci a ritrovarlo".

Scomparso da ieri nei boschi - continuano le ricerche di Franco Vettese. Lo cercano Vigili del Fuoco e Protezione civile. Era andato per funghi dalle parti di Cassino - La scomparsa ha scatenato una forte preoccupazione tra i familiari e gli amici, ma ha anche mobilitato l’intera comunità di Cassino, che si è attivata per collaborare nelle ricerche. La comunità di Cassino, dove Vettese è molto conosciuto e stimato, si è unita nella speranza di un esito ... (Dayitalianews.com)

Scomparso nei boschi - ancora nessuna notizia di Franco Vettese - Un drone termico di alta generazione in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sorvolato per ore in cerca di Franco Vettese, il 77enne di Cassino scomparso nel pomeriggio di ieri tra i boschi che circondano l'abbazia di Montecassino. Ricerche non solo dal cielo anche con... (Frosinonetoday.it)