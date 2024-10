Fermato perché molestava passanti, addosso gli trovano documenti rubati (Di martedì 8 ottobre 2024) Ubriaco, molestava i passanti dopo aver rubato in un'auto in sosta. Domenica sera, 6 ottobre, un 29enne marocchino residente a Verona è stato arrestato per furto aggravato nel centro di Abano, in provincia di Padova.L'arresto, riportato da PadovaOggi, è stato eseguito dai carabinieri della Veronasera.it - Fermato perché molestava passanti, addosso gli trovano documenti rubati Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ubriaco,dopo aver rubato in un'auto in sosta. Domenica sera, 6 ottobre, un 29enne marocchino residente a Verona è stato arrestato per furto aggravato nel centro di Abano, in provincia di Padova.L'arresto, riportato da PadovaOggi, è stato eseguito dai carabinieri della

