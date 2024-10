Davidemaggio.it - Fabio Caressa e Benedetta Parodi ‘ballerini per una notte’ della terza puntata di Ballando con le Stelle

(Di martedì 8 ottobre 2024) Due ballerini per una notte nelladicon le, in onda in prima serata sabato 12 ottobre 2024. Dopo Barbara D’Urso a mettersi in gioco per conquistare il tesoretto, utile ad (almeno) una delle tredici coppie in gara per scalare la classifica, ci sarà infatti una coppia famosa: il giornalistae la conduttrice. A dare l’annuncio è stata Milly Carlucci, attraverso gli account social del talent show. Amici dicon levi voglio annunciare i due grandi protagonisti di questa, perché abbiamo due ballerini per una notte. O forse dovrei dire uno perché in realtà è una coppia. Non è semplicemente una coppia di ballo, ma è una coppia nella vita. Trattasi di; quindi è un gioco in famiglia tra calcio, cucina.