Ex Neca sì al programma d’intervento Via libera al parcheggio multipiano

Un nuovo parco urbano, il collegamento stradale su via Brichetti, la passerella pedonale sulla ferrovia e verso piazzale Golgi, la riqualificazione di un tratto di via Brichetti e un parcheggio pubblico di interscambio. La giunta ha approvato il programma integrato d'intervento per la riqualificazione dell'ex Neca, un'area di 80mila metri quadrati che da oltre vent'anni aspetta di avere una nuova veste. Come prevede la delibera, saranno 222 i posti auto, di cui 141 nel parcheggio pluripiano interrato, i cui lavori dovrebbero iniziare entro l'anno, e 81 a raso. Inoltre, su richiesta di Redo sgr, società specializzata nella rigenerazione immobiliare, incaricata da Fondazione Banca del Monte e dalla sua società strumentale, Isan srl, saranno ricavati circa 50 parcheggi a servizio dello studentato.

