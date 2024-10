Daniel Maldini piace all’Inter: perché Piero Ausilio è andato a vederlo in Monza-Roma (Di martedì 8 ottobre 2024) Daniel Maldini sul taccuino dell'Inter: il figlio di Paolo e il nipote di Cesare, due capitani storici del Milan, piace molto alla dirigenza nerazzurra. Piero Ausilio è andato a vederlo in Monza-Roma. Fanpage.it - Daniel Maldini piace all’Inter: perché Piero Ausilio è andato a vederlo in Monza-Roma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)sul taccuino dell'Inter: il figlio di Paolo e il nipote di Cesare, due capitani storici del Milan,molto alla dirigenza nerazzurra.in

Daniel Maldini piace all’Inter: perché Piero Ausilio è andato a vederlo in Monza-Roma - Daniel Maldini sul taccuino dell'Inter: il figlio di Paolo e il nipote di Cesare, due capitani storici del Milan, piace molto alla dirigenza nerazzurra ... (fanpage.it)

Italia, Maldini: «Un sogno essere in Nazionale, papà è felice. Mi ispiro a Kakà, Dybala mi ha impressionato» - Prima convocazione in Nazionale maggiore per Daniel Maldini che in vista delle sfide dell'Italia contro Belgio e Israele ha parlato in conferenza stampa. «Sono ... (corriereadriatico.it)

LENS - Nzola: "Ho ritrovato la gioia, qui ognuno vuole il meglio per la squadra" - L'ex attaccante della Fiorentina, M'Bala Nzola, in prestito dai viola al Lens, ha rilasciato un'intervista al giornale francese L'Equipe in cui si dice contento della scelta di tornare a giocare in Fr ... (napolimagazine.com)