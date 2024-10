Crotone, discussione finisce in tragedia: morto il TikToker Francesco Chimirri, indagato vice-ispettore (Di martedì 8 ottobre 2024) Crotone, tragedia dopo una discussione in auto: muore il TikToker Francesco Chimirri, indagato per omicidio il viceispettore Stortino. Pochi istanti per una tragedia che macchia la giornata tranquilla di un gruppo di persone. A perdere la vita, dalle parti di Isola Capo Rizzuto, un 44enne molto seguito su TikTok. Si tratta di Francesco Chimirri, pizzaiolo di mestiere, appassionato dei social e quindi anche creator per diletto. Muore il pizzaiolo 44enne Francesco Chimirri (ANSA-CityRumors.it)L’uomo rimane senza vita dopo gli spari a causa di una colluttazione finita male. Tutto comincia quando il viceispettore in servizio alla Mobile di Crotone si trova sulla Statale 106 per raggiungere il capoluogo: la sua Peugeot 208 incontra sul proprio cammino una Dacia Duster che urta lo specchietto del veicolo di proprietà del poliziotto. A quel punto nasce la contesa. Cityrumors.it - Crotone, discussione finisce in tragedia: morto il TikToker Francesco Chimirri, indagato vice-ispettore Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 8 ottobre 2024)dopo unain auto: muore ilper omicidio ilStortino. Pochi istanti per unache macchia la giornata tranquilla di un gruppo di persone. A perdere la vita, dalle parti di Isola Capo Rizzuto, un 44enne molto seguito su TikTok. Si tratta di, pizzaiolo di mestiere, appassionato dei social e quindi anche creator per diletto. Muore il pizzaiolo 44enne(ANSA-CityRumors.it)L’uomo rimane senza vita dopo gli spari a causa di una colluttazione finita male. Tutto comincia quando ilin servizio alla Mobile disi trova sulla Statale 106 per raggiungere il capoluogo: la sua Peugeot 208 incontra sul proprio cammino una Dacia Duster che urta lo specchietto del veicolo di proprietà del poliziotto. A quel punto nasce la contesa.

