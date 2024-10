Cittadella, benedetta sosta! Si spera nei recuperi di Negro, Tronchin e Tessiore. Cremonese, Stroppa esonerato (Di martedì 8 ottobre 2024) sosta all'insegna delle riflessioni e della concentrazione in casa Cittadella. La ripresa del lavoro cominciata con un giorno d'anticipo rispetto ai programma, già lunedì, prosegue spedita. C'è da analizzare le ultime difficili settimane, culminate con la pesante sconfitta del Mapei Stadium, c'è Padovaoggi.it - Cittadella, benedetta sosta! Si spera nei recuperi di Negro, Tronchin e Tessiore. Cremonese, Stroppa esonerato Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024)all'insegna delle riflessioni e della concentrazione in casa. La ripresa del lavoro cominciata con un giorno d'anticipo rispetto ai programma, già lunedì, prosegue spedita. C'è da analizzare le ultime difficili settimane, culminate con la pesante sconfitta del Mapei Stadium, c'è

Cittadella - Alessio Vita : « Ci siamo fatti 4 gol da soli - contro il Sassuolo la paghi. Per fortuna arriva la sosta per riordinare le idee» - Probabilmente l'unica nota lieta della debacle contro il Sassuolo è la sua magia sotto l'incrocio con cui aveva illuso un po' tutti. Un tiro incosciente ed efficace che aveva pareggiato i conti e rimesso in vita il Cittadella dopo l'avvio shock. Alessio Vita anche dopo ore di decantazione non... (Padovaoggi.it)

Cittadella - missione (im)possibile? Nella tana del Sassuolo per andare alla sosta con il sorriso - Una settimana da dimenticare tra Mantova, Pisa con il 0-3 tavolino e Frosinone, altri otto giorni per lavorare alla ricerca dell'atteggiamento e grinta giusta. In 14 giorni si è ribaltato il mondo del Cittadella. Da sorpresa della categoria a inguiatissima nella lotta per mantenere la categoria... (Padovaoggi.it)