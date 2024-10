Ilrestodelcarlino.it - Boschi dell’Appennino sorvegliati speciali

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si è svolto lo scorso venerdì un incontro di educazione ambientale promosso da Sorgenia nella scuola elementare Gino Mattarelli di Fratta Terme al quale hanno partecipato circa 40 alunni. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del nuovo progetto #Rigenerache prende il via in Emilia Romagna con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sul ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici e nella prevenzione di incendi e dissesti idrogeologici. Dopo la recente presentazione a Milano, la seconda tappa è approdata nel forlivese. Tramite dati acquisiti con sensori applicati agli alberi, si studierà lo stato di salute del bosco di Collina di Pondo a Santa Sofia di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero. L’attività didattica ha coinvolto i bambini in un gioco per riconoscere le piante autoctone.