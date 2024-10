Berco, preoccupazione per "un rilevante numero di esuberi" allo stabilimento (Di martedì 8 ottobre 2024) C'è preoccupazione fra i lavoratori dell'azienda Berco di Copparo, in seguito alla comunicazione aziendale di "un rilevante numero di esuberi".Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUno scenario, da quanto si apprende, caratterizzato da "sforzi intrapresi negli ultimi mesi per Ferraratoday.it - Berco, preoccupazione per "un rilevante numero di esuberi" allo stabilimento Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C'èfra i lavoratori dell'aziendadi Copparo, in seguito alla comunicazione aziendale di "undi".Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUno scenario, da quanto si apprende, caratterizzato da "sforzi intrapresi negli ultimi mesi per

