Assenza di medici? Problema strutturale

(Di martedì 8 ottobre 2024) "La situazione creatasi a Ventasso con il pensionamento più che legittimo del dottor La Grutta, rispecchia quella di tutto il Crinale". Così inizia la replica del sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, alle accuse dal gruppo di minoranza ‘Ventasso insieme’ in merito alla mancanza didi base, che con l’andata in pensione del dottor Matteo La Grutta sono scesi da 4 a 2. "La mancanza deidi base è une non dipendente dalla volontà di un sindaco o di un’amministrazione comunale – prosegue –. Purtroppo ci troviamo in una situazione in cui mancano 40in tutta la Provincia reggiana e il nostro territorio, come tutta la montagna, ne risente più degli altri.