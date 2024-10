A Firenze un convegno su Giacomo Matteotti (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 - Nell’ambito del Dopofestival delle Associazioni Culturali Fiorentine, che si tiene con il contributo della Fondazione Cr Firenze e del Cesvot e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico, e nel centenario della morte di Giacomo Matteotti, giovedì 10 ottobre (ore 17) la sede Anmig di Firenze (via degli Alfani 39), ospiterà il convegno dal titolo “La morte di Giacomo Matteotti nel clima politico della Firenze degli anni 20 del Novecento”. Promosso su iniziativa del Comitato Fiorentino per il Risorgimento e in collaborazione con Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, il convegno presieduto da Alessandro Sardelli presidente dell’Anmig di Firenze, sarà introdotto e coordinato da Alessandra Campagnano del Comitato Fiorentino per il Risorgimento. Lanazione.it - A Firenze un convegno su Giacomo Matteotti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Nell’ambito del Dopofestival delle Associazioni Culturali Fiorentine, che si tiene con il contributo della Fondazione Cre del Cesvot e con Unicoopcome sponsor tecnico, e nel centenario della morte di, giovedì 10 ottobre (ore 17) la sede Anmig di(via degli Alfani 39), ospiterà ildal titolo “La morte dinel clima politico delladegli anni 20 del Novecento”. Promosso su iniziativa del Comitato Fiorentino per il Risorgimento e in collaborazione con Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, ilpresieduto da Alessandro Sardelli presidente dell’Anmig di, sarà introdotto e coordinato da Alessandra Campagnano del Comitato Fiorentino per il Risorgimento.

