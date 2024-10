Amica.it - Verdi e terrosi: i profumi dell’inverno odorano di vetiver

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilalracchiudono l’essenza del mistero che custodiscono le profondità della terra. Conosciuto come “l’olio della tranquillità”, questa materia prima è amata per i suoi sentorie fumosi, che evocano la natura incontaminata e i paesaggi selvaggi. Vaporizzarli è come immaginare di passeggiare in un bosco, d’autunno. Durante l’inverno, ialconquistano per la loro capacità di fondersi con l’atmosfera fredda e silenziosa, donando un’aura calda e rassicurante. Da decenni, ilè l’ingrediente chiave in molte fragranze di nicchia, apprezzato per la sua complessità e per il senso di equilibrio che riesce a infondere in chi lo indossa. E questo inverno torna protagonista di fragranze maschili e genderless.