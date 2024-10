Uomo ucciso a colpi di pistola a Pisa in un furgone (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Un Uomo è stato ucciso a Pisa, nella frazione di Oratoio, vicino a casa propria questa sera intorno alle 21. Si tratterebbe di una persona di origine albanese. Sul posto la squadra mobile e la polizia scientifica per chiarire tutti i contorni dell'omicidio. L'Uomo, secondo alcune testimonianze, era a bordo di un furgone ed è stato segnalato al 118 riverso sul mezzo e con una ferita alla testa, forse un colpo di pistola. Alcuni testimoni avrebbero difatti udito alcuni spari. Agi.it - Uomo ucciso a colpi di pistola a Pisa in un furgone Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Unè stato, nella frazione di Oratoio, vicino a casa propria questa sera intorno alle 21. Si tratterebbe di una persona di origine albanese. Sul posto la squadra mobile e la polizia scientifica per chiarire tutti i contorni dell'omicidio. L', secondo alcune testimonianze, era a bordo di uned è stato segnalato al 118 riverso sul mezzo e con una ferita alla testa, forse un colpo di. Alcuni testimoni avrebbero difatti udito alcuni spari.

