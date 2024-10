Ilfattoquotidiano.it - Troppi crociati rotti, colpa delle tante partite? Il medico: “Vorrei sfatare un mito, il vero problema è cosa si chiede oggi ai calciatori”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Se c’è un dato che impressiona in questa Serie A, è il numero degli infortunati: 76 (settantasei, proprio così) finora, dopo sette. Settantasei su poco più di cinquecento: di fatto, quasi un quinto dell’intero parco giocatori che vanta la massima serie italiana. È tanto? Sì. Ma a preoccupare sono i tipi di infortunio: perché di quei settantasei, tredici sono per rottura del legamento crociato. C’è chi se lo trascina dallo scorso anno (come Scalvini o Schurrs), c’è a chi è capitato durante la preparazione estiva. C’è chi, invece, si è dovuto fermare ora: Bremer una settimana fa; Zapata, invece,. Stagione finita per l’attaccante e capitano del Torino, stagione finita anche per il difensore brasiliano. Salvo miracoli. “Ci vogliono almeno sette mesi per recuperare bene da un infortunio come questo”, conferma a ilfattoquotidiano.