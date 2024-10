Ternana-Campobasso 0-0, le pagelle del match: Fabio Tito il migliore delle Fere (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le pagelle rossoverdi di Ternana-Campobasso 0-0:Vannucchi 6,5 salva su Di Nardo nel primo tempo, ripetendosi in uscita sempre sul centravanti nel secondo tempoCasasola 6 attacca bene la profondità nel primo tempo, facendosi trovare pronto al traversone. Meno incisivo nella seconda Ternitoday.it - Ternana-Campobasso 0-0, le pagelle del match: Fabio Tito il migliore delle Fere Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lerossoverdi di0-0:Vannucchi 6,5 salva su Di Nardo nel primo tempo, ripetendosi in uscita sempre sul centravanti nel secondo tempoCasasola 6 attacca bene la profondità nel primo tempo, facendosi trovare pronto al traversone. Meno incisivo nella seconda

Risultati Serie C Girone B - 8ª giornata : il Campobasso ferma la corsa della Ternana | CLASSIFICA - Risultati 8ª Giornata Serie C Girone B Venerdì 4 ottobre Ore 20:30 Rimini-Spal 0-1 Sabato 5 ottobre Ore 15:00 Carpi-Pontedera 2-1 Milan U23-Pianese 0-1 Sestri Levante-Vis Pesaro 1-1 Domenica 6 ottobre Ore 15:00 Pineto-Gubbio 1-2 Torres-Arezzo 0-2 Ore 17:30 Entella-Legnago Salus ... (Calcioweb.eu)

Serie C : poker Avellino a Crotone - Ternana fermata dal Campobasso - . Entrambe inseguono il Pescara, primo a 20 punti. La partita finisce l√¨ con i calabresi che escono mentalmente dal match prendendo tre gol nella ripresa per lo 0-4 finale. Decide una rete di Pietrelli al 42?, che proietta i verdebl√Ļ all‚Äôottavo posto con 12 punti, gli stessi degli azzurri che ... (Sportface.it)

Ternana-Campobasso (luned√¨ 07 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Le ‚ÄúFere‚ÄĚdi nuovo con le maglie tradizionali rossoverdi - Ci hanno [‚Ķ] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Posticipo del¬†girone B¬†di¬†Serie C¬†con la¬†Ternana¬†di¬†Abate¬†seconda forza del torneo impegnata in casa contro il neopromosso¬†Campobasso¬†di¬†Braglia. Dopo lo sfortunato esordio contro il Pescara le fere¬†hanno messo insieme 5 vittorie in 6 ... (Infobetting.com)