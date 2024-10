Lopinionista.it - Tavoletta Nero Biscotto e Nero Caffé, due novità da Perugina

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La primo combina piccole inclusioni di granella dial cacao con un intenso cioccolato fondente, la seconda croccanti inclusioni immerse nel cioccolato fondente al gusto caffè Sono due le nuove tavolette fondenti in Limited Edition, ognuna con la sua personalità distintiva e un sapore avvolgente: una dolce come il, l’altra intensa e passionale come il caffè. Entrambe racchiudono tutta la qualità di, da sempre sinonimo di eccellenza e innovazione nel mondo del cioccolato fondente, nonché un patrimonio di marca nato dall’intuizione di Luisa Spagnoli, protagonista della storia di. Ed è proprio il cioccolato fondente, frutto dell’expertise e del saper fare dei maestri cioccolatieri nonché base di tutti i prodotti della linea, a condurre in un vero e proprio viaggio sensoriale e rendere unica l’esperienza di consumo.