Russia, ordine d’arresto in contumacia per i giornalisti Rai Battistini e Traini (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Russia ordina l'arresto in contumacia dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini, da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina, e fuori dal territorio della Federazione russa dopo aver raccontato in estate l'incursione ucraina a Kursk. Secondo i media russi, un tribunale della regione di Kursk ha chiesto l'estradizione Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laordina l'arresto indeiRai Simonee Stefania, da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina, e fuori dal territorio della Federazione russa dopo aver raccontato in estate l'incursione ucraina a Kursk. Secondo i media russi, un tribunale della regione di Kursk ha chiesto l'estradizione

La Russia ordina l’arresto in contumacia della cronista Rai Stefania Battistini e dell’operatore Simone Traini : chiesta l’estradizione - La Russia ordina l’arresto in contumacia dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini, da settimane sotto accusa per “attraversamento illegale del confine” dall’Ucraina. . I due sono rientrati in Italia in agosto dopo aver raccontato in estate l’incursione ucraina a Kursk. “Il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Russia : ordine di arresto in contumacia per i giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini - "Dopo aver attraversato illegalmente il confine con la Russia, Simone Traini e Stefania Battistini hanno viaggiato a bordo di un veicolo delle forze armate ucraine fino alla città di Soudja", ha dichiarato il tribunale in un comunicato su Telegram. Il tribunale ne ha anche ... (Quotidiano.net)

Russia : la giornalista Masha Gessen condannata in contumacia a 8 anni di carcere per aver parlato del massacro di Bucha in Ucraina - Diversi cittadini russi sono stati condannati a varie pene detentive per aver denunciato il massacro. Nell’aprile scorso, giornalista russo Sergei Mingazov, redattore per l’edizione locale della rivista statunitense Forbes, è stato arrestato con l’accusa di aver diffuso “notizie false ... (Tpi.it)