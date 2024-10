Roma, aggressione a prete antimafia al Quarticciolo: un arresto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un 41enne è stato arrestato in viale Palmiro Togliatti, al Quarticciolo a Roma, con l’accusa di lesioni aggravate ai danni di pubblico ufficiale e di resistenza per aver aggredito, insieme ad altre sei persone rimaste ignote, il prete antimafia don Antonio Coluccia. I due agenti rimasti feriti, per difendere il sacerdote dall’aggressione, secondo quanto apprende LaPresse, hanno riportato sette giorni di prognosi. Il pubblico ministero, Mauro Masnaghetti ha chiesto la convalida dell’arresto dell’uomo, Simone Carti. Proseguono le indagini per risalire agli altri componenti del commando. Si ipotizza che gli appartenenti al gruppo di aggressori appartengano ai movimenti di lotta per la casa che gestiscono il racket delle occupazioni e dello spaccio di droga nel quartiere. Il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma. Lapresse.it - Roma, aggressione a prete antimafia al Quarticciolo: un arresto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un 41enne è stato arrestato in viale Palmiro Togliatti, al, con l’accusa di lesioni aggravate ai danni di pubblico ufficiale e di resistenza per aver aggredito, insieme ad altre sei persone rimaste ignote, ildon Antonio Coluccia. I due agenti rimasti feriti, per difendere il sacerdote dall’, secondo quanto apprende LaPresse, hanno riportato sette giorni di prognosi. Il pubblico ministero, Mauro Masnaghetti ha chiesto la convalida dell’dell’uomo, Simone Carti. Proseguono le indagini per risalire agli altri componenti del commando. Si ipotizza che gli appartenenti al gruppo di aggressori appartengano ai movimenti di lotta per la casa che gestiscono il racket delle occupazioni e dello spaccio di droga nel quartiere. Il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Roma : arrestato 26enne per spari contro un bar al Quarticciolo - Il locale era chiuso al pubblico al momento dell’evento. Hanno raccolto gravi indizi a carico dell’indagato, ritenendo che abbia utilizzato una pistola per fare fuoco, per motivi ancora da chiarire. Sul posto, i Carabinieri hanno recuperato bossoli di cartucce calibro 9×21. Un video su TikTok tra ... (Romadailynews.it)

Vandalismo a Roma - raid contro le auto dei vigili urbani al Quarticciolo : chiesto l’intervento di Piantedosi - Raid contro la Polizia Locale di Roma Capitale al Quarticciolo: vigili scrivono al V Municipio e il ministro Matteo Piantedosi E’ allarme vandalismo ai danni della Polizia Locale di Roma Capitale. Questo lo stato in cui, troppi vigili, hanno trovato negli ultimi giorni le automobili di servizio o ... (Ilcorrieredellacitta.com)

Roma : Tre arresti al Quarticciolo per spaccio di droga - In suo possesso sono state trovate 8 dosi di crack, una dose di cocaina, una dose di hashish e circa 475 euro in contanti. Terzo arresto su una lastra di marmo Poche ore dopo, gli stessi Carabinieri hanno arrestato un altro cittadino tunisino di 24 anni, anche lui senza fissa dimora e con ... (Romadailynews.it)