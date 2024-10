Zonawrestling.net - Rikishi sulle sue critiche al booking di Jey Uso: “Erano parole di un padre”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Jey Uso ha recentemente vinto il suo primo titolo in singolo della carriera laureandosi Intercontinental Champion grazie alla vittoria su Bron Breakker. Negli ultimi mesi,ha più volte criticato ilriservato al figlio dalla WWE ritenendo che meritasse di più. Addirittura l’Hall Of Famer era parso suggerire un possibile addio del figlio alla Compagnia. “Orgoglioso di lui” Durante il proprio podcast “Off The Top”,è tornato a parlare del figlio Jey fresco neo IC Champion: “Sono così orgoglioso. Se non consideriamo i suoi figli, io sono primo fan di Jey. Lo sono sempre stato. Sono felice. Sono. Orgoglioso di essere il suo papà, sono orgoglioso che i fan siano orgogliosi di lui. È stato un lungo percorso. 14-15 anni? Ha dominato la divisione di coppia e ora ha sfondato in singolo. Ha tutto. Quello che vedete non è un personaggio, è proprio lui.