Riappare Camila Giorgi che si racconta in tv | Non ero sparita avevo solo di basta con il tennis

L'ex tennista italiana ha finalmente deciso di raccontare la sua verità durante un'intervista nella trasmissione Verissimo su Canale 5, dove ha spiegato i motivi della sua fuga dal tennis "Un giorno mi sono svegliata la mattina e ho deciso che con il tennis mi fermavo, non avevo più voglia". Così Camila Giorgi, l'ex enfant prodige del tennis italiano femminile, ha esordito nella trasmissione Verissimo in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. Un modo per rompere il ghiaccio e cercare di spiegare il motivo della sua scomparsa dalla scene non solo tennistiche così all'improvviso che avevano alimentato più di qualche sospetto La Giorgi è considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre e nel corso della carriera si è dedicata esclusivamente al singolare.

