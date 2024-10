Napolipiu.com - Primo allenamento con Conte, la confessione di Bonucci: “Approccio traumatico. Mi fermai”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex difensore della Juventus, Leonardo, è intervenuto a Sky Calcio Club rivelando un particolare retroscena su. Leonardo, ex difensore della Juventus, ha rivelato un aneddoto sorprendente sul suoincontro con Antonio. Durante una recente apparizione a ‘Sky Calcio Club’,ha raccontato come il suoal nuovo allenatore sia stato ben lontano dall’essere ideale. Reduce da un viaggio di nozze,ha ammesso che non era nelle migliori condizioni fisiche. “Il miocon lui fu pure. Ero reduce dal viaggio di nozze, non ero proprio in condizioni ottimali ed almi. I crampi per un, non credo sia una cosa che capiti spesso (ride, ndr)“.