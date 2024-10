Ponte Sant'Anna, rimosse le barriere che limitavano la carreggiata: ecco perché (Di lunedì 7 ottobre 2024) E' stato necessario l'ennesimo crollo, fortunamente senza danni, di parte di intonaco perché il Ponte Sant'Anna tornasse nei pensieri dell'amministrazione comunale. In realtà i problemi su quella trafficatissima infrastruttura di collegamento tra il centro e la prima periferia cittadina esistono Reggiotoday.it - Ponte Sant'Anna, rimosse le barriere che limitavano la carreggiata: ecco perché Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) E' stato necessario l'ennesimo crollo, fortunamente senza danni, di parte di intonacoiltornasse nei pensieri dell'amministrazione comunale. In realtà i problemi su quella trafficatissima infrastruttura di collegamento tra il centro e la prima periferia cittadina esistono

