"Non lo escludo, vedremo". Generale Vannacci, le clamorose parole "rubate" a Pontida | Video (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qualcuno lo ha già definito, forse esagerando, "il predellino del Generale". Di sicuro Roberto Vannacci, oggi europarlamentare della Lega, ha infiammato i cuori dei presenti a Pontida, in una giornata caldissima per il popolo del Carroccio con gli interventi dal palco del segretario Matteo Salvini e di due pezzi da novanta del sovranismo europeo come i "patrioti" Viktor Orban e Geert Wilders. Per l'ex militare, campione di preferenze alle ultime elezioni europee, una accoglienza da star al coro "Un Generale, c'è un solo Generale!", e poi selfie, abbracci, strette di mano, telecamere e taccuini. Chiama "medaglie" i baci sulle guance ricevute dai fan (e dalle fan) e sottolinea: "Vedete quanto calore. Dimostra che sono già nella comunità della Lega, anche se non ho la tessera. Quella è un atto formale, vedremo". Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qualcuno lo ha già definito, forse esagerando, "il predellino del". Di sicuro Roberto, oggi europarlamentare della Lega, ha infiammato i cuori dei presenti a, in una giornata caldissima per il popolo del Carroccio con gli interventi dal palco del segretario Matteo Salvini e di due pezzi da novanta del sovranismo europeo come i "patrioti" Viktor Orban e Geert Wilders. Per l'ex militare, campione di preferenze alle ultime elezioni europee, una accoglienza da star al coro "Un, c'è un solo!", e poi selfie, abbracci, strette di mano, telecamere e taccuini. Chiama "medaglie" i baci sulle guance ricevute dai fan (e dalle fan) e sottolinea: "Vedete quanto calore. Dimostra che sono già nella comunità della Lega, anche se non ho la tessera. Quella è un atto formale,".

