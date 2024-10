Nobel: premio per la medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – Il premio Nobel per la medicina (edizione 2024) è stato vinto da Victor Ambros e Gary Ruvkun “per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. Lo ha annunciato l’assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento. Lapresse.it - Nobel: premio per la medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – Ilper la(edizione 2024) è stato vinto da“per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. Lo ha annunciato l’assemblea delal Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento.

Premio Nobel per la medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA - “La loro sorprendente scoperta ha rivelato una dimensione completamente nuova della regolazione genica – ha spiegato la commissione – I microRNA si stanno dimostrando fondamentalmente importanti per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano”. Il Premio Nobel per la medicina è stato ... (Leggi la notizia)

Premio Nobel 2024 per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del micro Rna - Il Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambrose e Gary Ruvkun per la scoperta dei micro Rna. È il meccanismo che ha aperto la via a molte terapie. Gli... (Leggi la notizia)

Chi sono Viktor Ambros e Gary Ruvkun, premio Nobel 2024 per la medicina - Il premio Nobel per la medicina 2024 è andato a Viktor Ambros e Gary Ruvkun «per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale». Giovedì 10 invece toccherà alla letteratura, mentre venerdì 11 alla pace. com/rg3iuN6pgY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October ... (Leggi la notizia)