Napoli Bonucci elogia il cambiamento di Conte | si è accorto che non funzionava più

Antonio Conte "è puntiglioso, deve trovare la soluzione per vincere. Di recente si è accorto che rispetto al recente passato il calcio è cambiato, che non poteva più adattare il suo modo di vedere il calcio. Adesso vediamo un Napoli completamente diverso ma che ha la sua identità e le sue caratteristiche ben precise". È quanto dichiarato da Leonardo Bonucci, intervenuto a Sky Calcio Club. "Convincere i giocatori delle idee è la cosa più importante e che Conte ha fatto in tutte le squadre che ha avuto e l'ha fatto sempre in fretta. Questo perché entra nell'anima del giocatore, trova sempre la chiave giusta". Per esempio "nel Napoli troviamo Kvara che gioca in mezzo al campo; non lo aveva mai fatto, con Spalletti giocava coi piedi sulla linea. Adesso l'ha convinto che venendo lì è il modo giusto.

