My Home My Destiny 2, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre: Zeynep sotto attacco di Ozlem (Di lunedì 7 ottobre 2024) A mesi di distanza dal suo rilascio su Mediaset Infinity, My Home My Destiny 2 prosegue in onda su Canale 5. La soap, incentrata sull’intricata storia d’amore tra Zeynep e Mehdi, va in onda dal lunedì al venerdì. Di seguito, le anticipazioni degli episodi trasmessi dal 7 all’11 ottobre. La prima stagione di My Home My Destiny (Do?du?un Ev Kaderindir) ha fatto il suo debutto su Canale 5 lo scorso 10 luglio 2023. Nel corso di 39 episodi (12 nel formato originale), la soap turca con Demet Özdemir e ?brahim Çelikkol nei rispettivi ruoli di Zeynep Gosku e Mehdi Karaca ha appassionato i telespettatori, riscuotendo un ottimo successo. Cosa accadrà nei prossimi episodi di “My Home My Destiny 2” dal 7 all’11 ottobre – Velvetgossip. (Di lunedì 7 ottobre 2024) A mesi di distanza dal suo rilascio su Mediaset Infinity, MyMy2 prosegue in onda su Canale 5. La soap, incentrata sull’intricata storia d’amore trae Mehdi, va in onda dal lunedì al venerdì. Di seguito, ledegli episodi trasmessi dal 7. La prima stagione di MyMy(Do?du?un Ev Kaderindir) ha fatto il suo debutto su Canale 5 lo scorso 10 luglio 2023. Nel corso di 39 episodi (12 nel formato originale), la soap turca con Demet Özdemir e ?brahim Çelikkol nei rispettivi ruoli diGosku e Mehdi Karaca ha appassionato i telespettatori, riscuotendo un ottimo successo. Cosa accadrà nei prossimi episodi di “MyMy2” dal 7– Velvetgossip. (Velvetgossip.it)

Velvetgossip.it - My Home My Destiny 2, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre: Zeynep sotto attacco di Ozlem

Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 4 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

My Home My Destiny 2, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre: Zeynep rifiutata da Özlem - Ali R?za vorrebbe far familiarizzare le due donne, dopo aver intuito l’interesse del nipote per la Gosku. 45, prendendo il posto di The Family, la cui seconda stagione sarà rilasciata in esclusiva su Mediaset Infinity. Il nuovo capitolo ha una durata maggiore rispetto al precedente, dal momento ... (Velvetmag.it)

My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 ottobre 2024: Zeynep e Baris accorciano le distanze... - Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 4 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep e Baris sono sempre più vicini... (Comingsoon.it)

Anticipazioni sulla nuova puntata di My home My destiny 2: tensioni e colpi di scena attesi il 7 ottobre - Nel prossimo episodio di "My home My destiny 2", Mehdi affronta una crisi legale dopo un'aggressione, mentre Zeynep si impegna a difenderlo, complicando ulteriormente le loro relazioni e decisioni.(ecodelcinema.com)

My home My destiny 2: anticipazioni puntata lunedì 7 ottobre! Mehdi si mette nei guai! - La posizione del meccanico peggiorerà ulteriormente: ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nel nuovo episodio!(serial.everyeye.it)

My home my destiny trame all'11/10: Ozlem difende Zeynep con Baris, Savas aiuta Bekir - Nelle puntate 7-11 ottobre di My home my destiny, Savas decide di pagare l'intervento chirurgico della figlia di Bekir.(it.blastingnews.com)