Monza Galliani | Pareggio importante contro la Roma Rigore? L’Aia ha detto che non c’era

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Adriano, ad del, è intervenuto a margine dell’evento “, raccontaci storie biancorosse”, parlando del recentela: “Sicuramente c’è più serenità perché si tratta di un risultato cruciale. In campo ho visto lo spirito giusto. Polemiche per ilnon dato su Baldanzi? Io non commento mai le critiche degli altri. Comunquehache non era“.ha poi aggiunto: “Quando, dopo la partita, sono entrato nello spogliatoio hoai ragazzi che anche due anni fa avevamo 4 punti dopo 7 partite e a fine stagione 52. Gli hoche sono contento anche se ne fanno solo 50“. Sui giocatori in ritiro, invece: “L’hanno voluto loro e la società ha appoggiato totalmente la scelta. Io non ho mai mandato una squadra di ritiro e mai capirò a cosa serve.