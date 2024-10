Mo: Bonelli, '7 ottobre orrore Hamas, governo italiano riconosca Stato Palestina' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “Un anno fa Israele e il mondo hanno conosciuto l'orrore perpetrato dai terroristi di Hamas, peggior nemico del popolo palestinese: 1200 persone uccise e 254 rapite. Oggi come allora è ferma la nostra condanna: lI 7 di ottobre si è consumata una strage drammatica di vite umane. Altra cosa è la denuncia che riteniamo legittima e che continueremo a fare delle politiche di Netanyahu che hanno portato dopo il 7 di ottobre a uccidere 41.909 persone la maggior parte donne e bambini e al ferimento di 97.300 civili e radere al suolo Gaza''. Così il portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "In questi 365 giorni sono stati presi di mira, dall'esercito di Israele, ospedali e scuole senza valutare le gravissime conseguenze di queste azioni. Liberoquotidiano.it - Mo: Bonelli, '7 ottobre orrore Hamas, governo italiano riconosca Stato Palestina' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - “Un anno fa Israele e il mondo hanno conosciuto l'perpetrato dai terroristi di, peggior nemico del popolo palestinese: 1200 persone uccise e 254 rapite. Oggi come allora è ferma la nostra condanna: lI 7 disi è consumata una strage drammatica di vite umane. Altra cosa è la denuncia che riteniamo legittima e che continueremo a fare delle politiche di Netanyahu che hanno portato dopo il 7 dia uccidere 41.909 persone la maggior parte donne e bambini e al ferimento di 97.300 civili e radere al suolo Gaza''. Così il portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "In questi 365 giorni sono stati presi di mira, dall'esercito di Israele, ospedali e scuole senza valutare le gravissime conseguenze di queste azioni.

