Matteo Berrettini fa amicizia con la mascotte: il divertente siparietto a Shanghai (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un modo per stemperare la tensione? Probabilmente sì. Matteo Berrettini ha potuto iniziare il suo match di secondo turno contro il forte danese Holger Rune nel Masters1000 di Shanghai. Il romano, vittorioso al primo turno contro l’australiano Chris O’Connell, è atteso da un confronto molto complicato, opposto a un avversario che nei precedenti l’ha quasi sempre battuto. Tuttavia, Berrettini è sceso con lo spirito di chi vuol divertirsi in campo e di godersi quel che accade dopo aver atteso due giorni a causa della pioggia. Dopo aver dovuto fare i conti con un altro problema fisico agli addominali a Tokyo, si pensava che Matteo non sarebbe stato in grado di giocare in questo torneo, ma alla fine le cose sono andate diversamente. Ecco che si è verificato un episodio curioso prima di entrare in campo. Oasport.it - Matteo Berrettini fa amicizia con la mascotte: il divertente siparietto a Shanghai Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un modo per stemperare la tensione? Probabilmente sì.ha potuto iniziare il suo match di secondo turno contro il forte danese Holger Rune nel Masters1000 di. Il romano, vittorioso al primo turno contro l’australiano Chris O’Connell, è atteso da un confronto molto complicato, opposto a un avversario che nei precedenti l’ha quasi sempre battuto. Tuttavia,è sceso con lo spirito di chi vuol divertirsi in campo e di godersi quel che accade dopo aver atteso due giorni a causa della pioggia. Dopo aver dovuto fare i conti con un altro problema fisico agli addominali a Tokyo, si pensava chenon sarebbe stato in grado di giocare in questo torneo, ma alla fine le cose sono andate diversamente. Ecco che si è verificato un episodio curioso prima di entrare in campo.

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Holger Rune - ATP Shanghai Masters 07-10-2024 - Matteo Berrettini è riapparso un paio di giorni fa battendo O’Connell 7-6 7-6 dopo essere stato costretto al ritiro a Tokyo dunque sembra aver ritrovato la forma fisica per affrontare un cliente scomodo come Holger Rune che è in vantaggio 2-1 nei testa a testa precedenti. Se al meglio ... (Infobetting.com)

