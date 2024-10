Marion Marechal fonda Identitè-Libertès: un nuovo partito per la coalizione con Le Pen (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'europarlamentare fonda "Identitè-Libertès" e mette da parte le tensioni del passato: "Ho deciso di lanciare un movimento politico per contribuire alla vittoria del campo nazionale" Ilgiornale.it - Marion Marechal fonda Identitè-Libertès: un nuovo partito per la coalizione con Le Pen Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'europarlamentare" e mette da parte le tensioni del passato: "Ho deciso di lanciare un movimento politico per contribuire alla vittoria del campo nazionale"

