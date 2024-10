Maceratese di ferro Matelica in ginocchio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)2 : Ginestra, Rosolani (35’ st Amico), Wahi, Aquila (45’ st Giovannini), Lucarini, Mistura (1’ Zappasodi), Gabrielli (35’ st Montella), Frulla, Antonioni (21’ st Bagnolo), Veneroso, Strupsceki. All. Santoni.: Gagliardini, Ciattaglia, Vanzan, Nicolosi, Lucero, Bongelli (45’ st Compagnucci), Vrioni (19’ st Grillo), Gomis, Cognigni, Ruani (1’ st Albanesi), Nasic (19’ st Bracciatelli). All. Possanzini. Reti: 13’ Antonioni, 27’ (rig.) e 17’ st Cognigni. Arbitro: Zampieri di Rovigo. Note: spettatori 700 circa, angoli 3-1 per i locali. Ammoniti: Vrioni, Lucero, Lucarini, Nasic, Vanzan, Antonioni, Ciattaglia, Veneroso. Espulso al 46’ st Wahi. Vincendo di forza al "Giovanni Paolo II", lalancia un chiaro messaggio al campionato.