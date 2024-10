Lutto alla Rai, addio a un volto storico: la giornalista morta a 57 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Rai scossa da un nuovo Lutto, la giornalista è morta prematuramente a soli 57 anni. Durante la sua carriera si era tolta la soddisfazione di condurre il Tg regionale su Rai 3, oltre al programma Buongiorno Regione che, ogni mattina, commenta le prime pagine dei giornali. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Per la Rai il 2024 si conferma anno particolarmente doloroso. Solo lo scorso maggio il servizio pubblico aveva detto addio a Franco Di Mare. >> “Si sono baciati”. Grande Fratello, colpo di scena nella notte. Le immagini sono dolcissime, ma scoppia la polemica: “Sarà felice il fidanzato fuori” Appena poche settimane prima, era aprile, aveva raccontato il suo dramma a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Nove. “Mi sono preso il mesotelioma – raccontava -, un tumore molto cattivo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Rai scossa da un nuovo, laprematuramente a soli 57. Durante la sua carriera si era tolta la soddisfazione di condurre il Tg regionale su Rai 3, oltre al programma Buongiorno Regione che, ogni mattina, commenta le prime pagine dei giornali. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Per la Rai il 2024 si conferma anno particolarmente doloroso. Solo lo scorso maggio il servizio pubblico aveva dettoa Franco Di Mare. >> “Si sono baciati”. Grande Fratello, colpo di scena nella notte. Le immagini sono dolcissime, ma scoppia la polemica: “Sarà felice il fidanzato fuori” Appena poche settimane prima, era aprile, aveva raccontato il suo dramma a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Nove. “Mi sono preso il mesotelioma – raccontava -, un tumore molto cattivo”.

Rai in lutto, addio per sempre allo storico giornalista - Non possiamo che mandare un abbraccio alla sua famiglia, che sicuramente starà attraversando un momento molto difficile e triste dovuto alla sua scomparsa. Aveva 96 anni ed è morto nella sua casa di San Gemini. Si è spento all’età di 96 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. ... (Leggi la notizia)

“Ci ha lasciato un grande”. Lutto in Rai, morto lo storico giornalista: l’annuncio - È stato protagonista di celebri interviste a personaggi dello spettacolo. Leggi anche: “È una strage”. In un’epoca in cui sono d’attualità la crisi del giornalismo e i pericoli che corre la libertà di stampa, una figura come quella di Enzo Stinchelli si può a buon diritto erigere a esempio di ... (Leggi la notizia)

Giornalismo italiano in lutto: è morto il giornalista Gianfranco Lucariello. Chi era - La morte di Gianfranco Lucariello è stata annunciata per primo dal collega Francesco Marciano, grande amico del compianto giornalista. Ha collaborato con il Giornale di Napoli, a Canale 21, a Napoli Notte, Ultimissime, Il Tempo, Cronache di Napoli e Leggo. . Il professionista aveva ... (Leggi la notizia)