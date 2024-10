Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 4-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: scappa l’azzurro nel terzo set

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 GAME! Strepitosa accelerazione lungolinea con il rovescio e chiusura vincente con il dritto per! 40-15 Sbaglia di dritto. 30-15 Fulminante l’accelerazione inside-out di dritto di! 15-15 Largo il dritto dello svizzero. 0-15 Ottima risposta con il dritto per, non passa il dritto di. 3-1 GAME! Non rimane in campo la risposta d’incontro dicon il rovescio. 40-30 Ace. 30-30 Decolla il dritto di, palla fuori. 30-15 Non passa lo slice difensivo dicon il dritto. 15-15 Esce di un nulla l’accelerazione lungolinea di rovescio dell’elvetico. 15-0 Ace