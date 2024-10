Agi.it - L'infortunio di Zapata è gravissimo. Come cambia ora il Torino

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - A, sponda granata, sono arrivati gli esiti tanto attesi, e tanto temuti, sull'occorso a Duvana San Siro, durante la partita contro l'Inter. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l'Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale". Insomma, un quadro nerissimo che ha un solo significato: l'attaccante colombiano ha già terminato la stagione, lasciando un grosso buco sullo scacchiere di Vanoli (e dei tanti giocatori di fantacalcio che su di lui avevano investito molto). In attesa di gennaio, cioè con l'avvento del mercato di riparazione, il tecnico giunto in estate dal Venezia dovrà quindi affidarsi alle altre due punte in rosa: Ché Adams e Antonio Sanabria.