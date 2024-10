L'8 ottobre a Chieti la giornata di studio “La sfida della sinergia per un progetto personalizzato di vita” (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione dei suoi trenta anni di attività, l’associazione Percorsi odv Abruzzo organizza una giornata di studio che si terrà martedì 8 ottobre, dalle 9 alle 13, nell’auditorium del rettorato dell’università Gabriele D’Annunzio, a Chieti. Grazie al coinvolgimento dei massimi esponenti politici Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione dei suoi trenta anni di attività, l’associazione Percorsi odv Abruzzo organizza unadiche si terrà martedì 8, dalle 9 alle 13, nell’auditorium del rettorato dell’università Gabriele D’Annunzio, a. Grazie al coinvolgimento dei massimi esponenti politici

Chietitoday.it - L'8 ottobre a Chieti la giornata di studio “La sfida della sinergia per un progetto personalizzato di vita”

Ottobre intenso per il Chieti: il programma delle partite - . Settembre si è chiuso con 9 punti (2 vittorie in trasferta e 1 in casa, l'ulitma), il nuovo mese si aprirà a Senigallia, home della Vigor per una partita tutta da vivere. Sarà un mese di Ottobre assai duro ed intenso per il Chieti calcio, ma certamente importante per capire le reali ambizioni. (Leggi la notizia)

Ottobre intenso per il Chieti: il programma delle partite - Settembre si è chiuso con 9 punti (2 vittorie in trasferta e 1 in casa, l'ulitma), il nuovo mese si aprirà a Senigallia, home della Vigor per una partita tutta da vivere. . Sarà un mese di Ottobre assai duro ed intenso per il Chieti calcio, ma certamente importante per capire le reali ambizioni. (Leggi la notizia)

Le interruzioni idriche in provincia di Chieti: il calendario aggiornato dal 30 settembre al 7 ottobre - Anche nella settimana che va da oggi, 30 settembre, fino a lunedì 7 ottobre saranno 61 i comuni della provincia di Chieti nei quali la Sasi sospenderà l'erogazione idrica tutte le sere. Le chiusure idriche sono state disposte dalle ore serali o pomeridiane ad Altino, Archi, Ari, Arielli... (Leggi la notizia)