Jorge Luis Pacheco in concerto col Brass Group a Palermo: il musicista al Santa Cecilia e al Ridotto dello Spasimo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Doppio concerto di Jorge Luis Pacheco, con il Brass Group, a Palermo. Il giovane pluristrumentista cubano, vincitore del primo premio all’International joung musician awards jazz, si è esibirà il 9 ottobre, alle 19:30, al Teatro Santa Cecilia e il 10, alla stessa ora, al Ridotto dello Spasimo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Doppiodi, con il, a. Il giovane pluristrumentista cubano, vincitore del primo premio all’International joung musician awards jazz, si è esibirà il 9 ottobre, alle 19:30, al Teatroe il 10, alla stessa ora, al

Palermotoday.it - Jorge Luis Pacheco in concerto col Brass Group a Palermo: il musicista al Santa Cecilia e al Ridotto dello Spasimo

Jorge Luis Pacheco in concerto con il Brass Group a Palermo: il musicista cubano al Teatro Santa Cecilia e al Ridotto dello Spasimo - Quello di Pacheco è un felice ritorno a Palermo e al Brass Group, dopo il successo dello scorso anno per uno dei suoi concerti durante la stagione concertistica Brass in Jazz. Ed è stato proprio in ... (palermotoday.it)

La tremenda metedura de pata de Daniela en 'Gran Hermano 2024' que enfurece a Jorge: "Me has llamado traidor" - Los posicionamientos han ocasionado una manera de discusiones, como la protagonizada entre Daniela y Jorge, por una información terfiversada ... (elconfidencial.com)

Era vendedor de discos y USB: levantan a Jorge Luis en el centro de Eldorado, Culiacán - Culiacán, Sinaloa. Un vendedor de discos y USB fue privado ilegalmente de su libertad por sujetos desconocidos en pleno centro de la sindicatura de Eldorado, al sur de Culiacán. (lineadirectaportal.com)