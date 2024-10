Jesi, truffa e fabbricazione di documenti falsi: arrestato 55enne calabrese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 7 ottobre 2024 – truffa, ricettazione e fabbricazione di documenti falsi, condannato da tre diversi tribunali finisce in carcere a Montacuto dove resterà per quasi cinque anni. Nel pomeriggio di ieri, personale di polizia giudiziaria del commissariato, ha arrestato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Reggio Calabria un calabrese di 55 anni. L’uomo, condannato definitivamente dai tribunali ordinari di Rimini, Como, Reggio Calabria per reati di truffa, ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, commessi tra il 2008 e il 2018, dovrà scontare una pena residua cumulativa di quattro anni e dieci mesi di reclusione e pagare una multa di 3.380 euro. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Ancona), 7 ottobre 2024 –, ricettazione edi, condannato da tre diversi tribunali finisce in carcere a Montacuto dove resterà per quasi cinque anni. Nel pomeriggio di ieri, personale di polizia giudiziaria del commissariato, ha, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Reggio Calabria undi 55 anni. L’uomo, condannato definitivamente dai tribunali ordinari di Rimini, Como, Reggio Calabria per reati di, ricettazione, possesso edidi identificazione, commessi tra il 2008 e il 2018, dovrà scontare una pena residua cumulativa di quattro anni e dieci mesi di reclusione e pagare una multa di 3.380 euro.

Ilrestodelcarlino.it - Jesi, truffa e fabbricazione di documenti falsi: arrestato 55enne calabrese

