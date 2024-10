Incidente in viale Europa, auto travolge un uomo: soccorso con l’ambulanza, muore in ospedale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tragedia sulla strada ieri sera all'Eur, dove un'auto ha travolto e ucciso un 73enne lungo viale Europa. Il pedone, soccorso in codice rosso, è morto in ospedale. Fanpage.it - Incidente in viale Europa, auto travolge un uomo: soccorso con l’ambulanza, muore in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tragedia sulla strada ieri sera all'Eur, dove un'ha travolto e ucciso un 73enne lungo. Il pedone,in codice rosso, è morto in

Viale Europa in fiera - Domenica 6 ottobre 2024 torna Viale Europa in fiera. Dalle 8 alle 20 nei controviali di Viale Europa torna la fiera di autunno con lo shopping all'aperto di qualità con i banchi che spazieranno dall'abbigliamento all'artigianato fino ai prodotti per la case ed enogastronomici. L'evento è... (Firenzetoday.it)

Cittadini volontari in azione in viale Europa : ripulita dai rifiuti la pista ciclabile - Domenica mattina i volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono incontrati in Viale Europa ed insieme hanno ripulito i marciapiedi, le aiuole ed un tratto della pista ciclabile di viale Europa. I cittadini muniti di guanti e pinze raccogli oggetti hanno riempito i loro sacchi con i... (Foggiatoday.it)

"Il nuovo Umberto I vicino al Pertini. In viale dell'Università il più bel campus universitario d'Europa" - La notizia era già emersa, senza tuttavia le vesti ufficiali dell'annuncio pubblico. Nella giornata di ieri il trasferimento del Policlinico Umberto I nella zona di Pietralata assume una veste più ufficiale: il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a Formello, nel corso della... (Romatoday.it)