Milanotoday.it - Incendio nell'ex stadio del ghiaccio: arrivano i pompieri

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unè divampato all’interno dell’exdelAgorà di via dei ciclamini a Milanoa tarda mattinata di lunedì 7 ottobre. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.Tutto è successo intorno alle 12.30, come