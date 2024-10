In riviera non ci si annoia: processione in mare e big a teatro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via gli eventi autunnali sambenedettesi che saranno all’insegna della cultura e della tradizione. Tra i più attesi, la festa del patrono dall’8 al 13 ottobre, la nuova stagione teatrale del teatro Concordia, i Teatri Invisibili e il Piceno Cinema Festival. Si parte con la festa di San Benedetto Martire: uno dei momenti principali sarà la processione a mare, che partirà da Cupra il 13 ottobre, seguita dalla processione a terra fino a piazza Piacentini. Tra gli appuntamenti da non perdere, la mostra di Vespe d’epoca che si terrà in piazza Sacconi, insieme ai concerti serali che includeranno un tributo a Lucio Dalla e uno spettacolo di cabaret con Pablo e Pedro. Ma ottobre è anche il mese dell’avvio della stagione teatrale del Concordia, organizzata da Comune e Amat. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al via gli eventi autunnali sambenedettesi che saranno all’insegna della cultura e della tradizione. Tra i più attesi, la festa del patrono dall’8 al 13 ottobre, la nuova stagione teatrale delConcordia, i Teatri Invisibili e il Piceno Cinema Festival. Si parte con la festa di San Benedetto Martire: uno dei momenti principali sarà la, che partirà da Cupra il 13 ottobre, seguita dallaa terra fino a piazza Piacentini. Tra gli appuntamenti da non perdere, la mostra di Vespe d’epoca che si terrà in piazza Sacconi, insieme ai concerti serali che includeranno un tributo a Lucio Dalla e uno spettacolo di cabaret con Pablo e Pedro. Ma ottobre è anche il mese dell’avvio della stagione teatrale del Concordia, organizzata da Comune e Amat. (Ilrestodelcarlino.it)

