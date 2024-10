Il senatore, i vaccini e le miocarditi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci è stato segnalato un tweet del senatore Claudio Borghi (che su Twitter ha bloccato BUTAC da anni), il tweet è questo: “Un’immagine che riassume bene quanto è stato trovato dallo studio appena pubblicato su Lancet. Sia il vaccino che il Covid possono colpire il cuore. Il Covid lo fa con sintomi più severi ma con guarigione completa. Il vaccino ha sintomi lievi ma sembra che il danno sia permanente” Claudio BorghiClaudio Borghi l’ha scritto il 4 ottobre, noi eravamo già immersi nel weekend lungo di Bologna visto che il 4 è San Petronio, ma altri hanno subito cercato di spiegare a Borghi che quanto affermava era sbagliato, e che con il suo post diffondeva disinformazione. Dai colleghi di Bufale.net, che evidentemente non si erano ancora incrociati col senatore, al professor Roberto Burioni, tutti a cercare di spiegare la stessa identica cosa. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci è stato segnalato un tweet delClaudio Borghi (che su Twitter ha bloccato BUTAC da anni), il tweet è questo: “Un’immagine che riassume bene quanto è stato trovato dallo studio appena pubblicato su Lancet. Sia il vaccino che il Covid possono colpire il cuore. Il Covid lo fa con sintomi più severi ma con guarigione completa. Il vaccino ha sintomi lievi ma sembra che il danno sia permanente” Claudio BorghiClaudio Borghi l’ha scritto il 4 ottobre, noi eravamo già immersi nel weekend lungo di Bologna visto che il 4 è San Petronio, ma altri hanno subito cercato di spiegare a Borghi che quanto affermava era sbagliato, e che con il suo post diffondeva disinformazione. Dai colleghi di Bufale.net, che evidentemente non si erano ancora incrociati col, al professor Roberto Burioni, tutti a cercare di spiegare la stessa identica cosa. (Butac.it)

Butac.it - Il senatore, i vaccini e le miocarditi

