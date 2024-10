Il Nobel per la medicina va a Victor Ambros e Gary Ruvkun (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento, ha assegnato il premio Nobel per la medicina 2024 a due ricercatori statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Il microRna è una nuova classe di minuscole molecole di Rna che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione genetica. La loro scoperta rivoluzionaria nel piccolo verme C. elegans ha rivelato un principio completamente nuovo di regolazione genetica. Ciò si è rivelato essenziale per gli organismi multicellulari, compreso l’uomo. I microRNA si stanno rivelando di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano. Ilfoglio.it - Il Nobel per la medicina va a Victor Ambros e Gary Ruvkun Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'assemblea delal Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento, ha assegnato il premioper la2024 a due ricercatori statunitensi "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Il microRna è una nuova classe di minuscole molecole di Rna che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione genetica. La loro scoperta rivoluzionaria nel piccolo verme C. elegans ha rivelato un principio completamente nuovo di regolazione genetica. Ciò si è rivelato essenziale per gli organismi multicellulari, compreso l’uomo. I microRNA si stanno rivelando di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano.

