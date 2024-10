Il Lentigione ferma la Pistoiese. Bella partita, mancano ’solo’ i gol (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lentigione 0 Pistoiese 0 Lentigione (3-4-2-1): Gasperini; Lombardi, Nava, Gobbo (19’st Martini); Masetti (8’st Capiluppi), Alessandrini (43’st Bocchialini), Sabba, Nappo, Masetti, Pastore (38’st Cortesi), Grieco (23’st Manzotti); Babbi. A disp. Delti, Nanni, Manco, Battistello. All. Cassani. Pistoiese (3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Cuomo, Greselin (18’st Larhrib), Grilli (38’st Dibenedetto), Lauria (46’st Caponi), Kharmoud (23’st Balleello); Pinzauti (23’st Cardella), Sparacello (40’st Tascini). A disp. Lagonigro, Mazzei, Balleello, Diodato. All. Giacomarro. Arbitro: Tierno di Sala Consilina (Zebini e Infante. Note: spettatori 300 circa, con rumorosa rappresentanza ospite. Ammoniti: Grieco, Gobbo, Pastore, Lombardi, Greselin e Kharmound. Angoli 8 a 2, rec. 0’+5’. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)(3-4-2-1): Gasperini; Lombardi, Nava, Gobbo (19’st Martini); Masetti (8’st Capiluppi), Alessandrini (43’st Bocchialini), Sabba, Nappo, Masetti, Pastore (38’st Cortesi), Grieco (23’st Manzotti); Babbi. A disp. Delti, Nanni, Manco, Battistello. All. Cassani.(3-5-2): Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Cuomo, Greselin (18’st Larhrib), Grilli (38’st Dibenedetto), Lauria (46’st Caponi), Kharmoud (23’st Balleello); Pinzauti (23’st Cardella), Sparacello (40’st Tascini). A disp. Lagonigro, Mazzei, Balleello, Diodato. All. Giacomarro. Arbitro: Tierno di Sala Consilina (Zebini e Infante. Note: spettatori 300 circa, con rumorosa rappresentanza ospite. Ammoniti: Grieco, Gobbo, Pastore, Lombardi, Greselin e Kharmound. Angoli 8 a 2, rec. 0’+5’.

Sport.quotidiano.net - Il Lentigione ferma la Pistoiese. Bella partita, mancano ’solo’ i gol

