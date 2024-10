Quotidiano.net - Il coraggio di Fiorella: “Io, la disobeddiente”. Mannoia torna in tour nei teatri

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – L’artista è il rischio che corre.se ne dice convinta. E un rischio è stato pure quelcon grande orchestra che, dopo le piazze e gli altri luoghi d’arte dell’estate, la riporta in scena domani sera al Moderno di Grosseto per proseguire il cammino fino a Natale. “Ipieni sono la mia libertà e non da ora, da sempre” assicura lei nello studio di Sound Check, il format musicale disponibile sul sito web (www.quotidiano.net) e sui social del nostro giornale, nell’attesa di avviare il cammino che la porta pure a Milano l’11 e 12 ottobre, a Legnano il 10 novembre, a Bologna l’11, a Firenze il 15 e 16, ad Ancona il 19, a Cremona il 21, a Brescia il 12 dicembre, a Treviglio il 13 e a Montecatini il 19. “Non sarò mai abbastanza grata al pubblico per darmi la libertà di dire su e giù dal palco ciò che penso.