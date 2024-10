Gallo, il Piano Strategico di Italgas passerà alla storia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Piano Strategico 2024-2030 di Italgas "passerà alla storia" perché sarà quello della "creazione del campione europeo nella distribuzione del gas, rafforzando ulteriormente l'impegno per la trasformazione digitale delle infrastrutture, a beneficio dell'intero paese". Lo afferma l'amministratore delegato Paolo Gallo sottolineando che "la nuova dimensione del gruppo, combinata con l'innovazione e la trasformazione digitale, costituisce il fattore determinante per assicurare il raggiungimento dei target della transizione energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità dei costi dell'energia a persone e imprese". Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il2024-2030 di" perché sarà quello della "creazione del campione europeo nella distribuzione del gas, rafforzando ulteriormente l'impegno per la trasformazione digitale delle infrastrutture, a beneficio dell'intero paese". Lo afferma l'amministratore delegato Paolosottolineando che "la nuova dimensione del gruppo, combinata con l'innovazione e la trasformazione digitale, costituisce il fattore determinante per assicurare il raggiungimento dei target della transizione energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità dei costi dell'energia a persone e imprese".

Quotidiano.net - Gallo, il Piano Strategico di Italgas passerà alla storia

Turismo, la riscossa dell'entroterra. Il sindaco Sacchetti: "Oltre alla rete da sviluppare il Piano strategico" - Gli ultimi dati (ancora provvisori) sulle presenze e i pernottamenti a Santarcangelo dei primi otto mesi del 2024, incrociati con quelli della Pro loco sui contatti dell’Ufficio Iat e le visite guidate, aprono spunti di riflessione e stimolo sulla necessità di trasformare la città sempre più in... (Leggi la notizia)

Capua, chiudono quattro negozi in un mese: “Nessun piano strategico per il commercio” - . Una situazione evidenziata dal consigliere comunale Massimo Antropoli che sottolinea come l’Amministrazione comunale Capuana non abbia mai predisposto un piano strategico per favorire la nascita di nuove attività ed il consolidamento di quelle esistenti. “A Capua assistiamo a sempre meno ... (Leggi la notizia)

Piano Mattei, Urso: “Kenya partner strategico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Africa” - Dopo gli incontri di stamane con il Presidente dell'Assemblea Nazionale e con il Ministro della Difesa keniani, Urso ha avuto un confronto bilaterale, a Nairobi, con il ministro dell'Informazione, Comunicazione ed Economia Digitale, Margaret Ndung'u, sulle possibili forme di cooperazione ... (Leggi la notizia)