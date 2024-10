Ilrestodelcarlino.it - Festa per i 60 anni del Round Table 3 Cesena

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)tico, 7 ottobre 2024 – In riviera si è tenuta laper i 60di vita del. Nel salone del Grand Hotel Da Vinci ditico, l’importanteversario è stato celebrato con un incontro conviviale a cui hanno partecipato oltre cento persone, per un momento di grande riflessione, in cui sono stati riaffermati i valori che da sempre caratterizzano il club, che sono l’amicizia, la tolleranza e la solidarietà. Ci sono stati numerosi ospiti illustri ed il tradizionale scambio di gagliardetti ha rafforzato i legami con le altre realtà presenti, mettendo in luce l’importanza delle collaborazioni e delle sinergie costruite negli