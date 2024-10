FdI cala nei sondaggi politici e il Pd è in rimonta: male il M5s, cresce ancora Forza Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono a meno di sette punti di distanza Fratelli d'Italia e il Partito democratico: nell'ultima settimana il primo è sceso nei sondaggi politici, mentre il secondo è cresciuto. Il distacco resta, comunque, ancora molto ampio. Nel frattempo, il Movimento 5 stelle scende ancora e Forza Italia supera la Lega per l'ennesima volta. Lo riporta il sondaggio di Swg per La7. Fanpage.it - FdI cala nei sondaggi politici e il Pd è in rimonta: male il M5s, cresce ancora Forza Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono a meno di sette punti di distanza Fratelli d'e il Partito democratico: nell'ultima settimana il primo è sceso nei, mentre il secondo è cresciuto. Il distacco resta, comunque,molto ampio. Nel frattempo, il Movimento 5 stelle scendesupera la Lega per l'ennesima volta. Lo riporta ilo di Swg per La7.

Sondaggi politici - FdI cala e il Pd è in rimonta : male il M5s - cresce ancora Forza Italia - Sono a meno di sette punti di distanza Fratelli d'Italia e il Partito democratico: nell'ultima settimana il primo è sceso nei sondaggi politici, mentre il secondo è cresciuto. Continua a leggere . Il distacco resta, comunque, ancora molto ampio. Nel frattempo, il Movimento 5 stelle scende ancora e ... (Fanpage.it)

Sondaggi politici - quali partiti vanno meglio e quali peggio : cala il M5s - Forza Italia stacca la Lega - FdI si mantiene in testa nella classifica dei consensi. In generale, il quadro delle intenzioni di voto presenta delle variazioni interessante, sia nel centrosinistra che nel centrodestra, dove la sfida tra Lega e FI sembra esser vinta, per ora, dagli azzurri. Vediamo che cos'è emerso. Continua a ... (Fanpage.it)

Sondaggi politici elettorali oggi 7 ottobre 2024 : Fratelli d’Italia vola - crolla il Movimento 5 Stelle - Sondaggi politici elettorali oggi 7 ottobre 2024 SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Fratelli d’Italia vola ancora nei consensi, crolla il Movimento 5 Stelle: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali frutto della Supermedia Agi/Youtrend. È proprio quella di identificare un campione ... (Tpi.it)