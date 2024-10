F1 | Bottas corre 180 km nel campionato del mondo di ciclismo Gravel UCI

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il pilota Kick Sauber Valtteriha partecipato aldeldiUCI. Il finlandese ha corso nella categoria di età 35-39 anni e ha completato 182 km da Halle a Lovanio in 5 ore e 40 minuti, un’ora in più del tempo di Mathieu Van der Poel, che ha trionfato nella categoria Elite.è arrivato 133° su 247 partecipanti nella sua categoria e ha commentato così sui social la sua esperienza: “Ho sentito la tensione più che in una gara di Formula 1. Sapevo di dovere per quasi sei ore, ma questo è stato un modo per uscire dalla frenesia deldella Formula 1. È stato difficile, sopratutto perché ho avuto una foratura a cinque km dal traguardo”. F1:180 km neldeldiUCI SportFace.